Weekend Sorcières Tisanes et Bourgeons La Chapelle-sur-Furieuse

La Chapelle-sur-Furieuse

Weekend Sorcières

Tisanes et Bourgeons Chemin du Bariel La Chapelle-sur-Furieuse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

Vous aimez les fleurs ? Les plantes que l’on peut infuser, manger ? Les bonnes odeurs et les belles couleurs ? Les alternatives naturelles pour prendre soin de soi? Les jardins ?

Un weekend entre femmes, pour découvrir les plantes et la manière de les utiliser travail au jardin, réalisation de produits, balade en forêt etc

Une soixantaine de plantes aromatiques et médicinales, des dégustations de tisane, un petit marché, des ateliers pour prendre soin de la biodiversité… .

Tisanes et Bourgeons Chemin du Bariel La Chapelle-sur-Furieuse 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 41 32 15 tisanesetbourgeons@protonmail.com

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English : Weekend Sorcières

L’événement Weekend Sorcières La Chapelle-sur-Furieuse a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA