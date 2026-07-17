Découverte de l’église des Charmontois et d’une exposition de photographies animalières, Église de la Nativité de la Sainte Vierge, Les Charmontois

Informations pratiques

Découverte de l’église des Charmontois et d’une exposition de photographies animalières 19 et 20 septembre Église de la Nativité de la Sainte Vierge Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout en découvrant l’église des Charmontois, dont la partie la plus ancienne est du XVe siècle et qui possède un bel ensemble de vitraux du XIXe siècle, vous pourrez observer des photographies animalières prises essentiellement à l’étang de Belval-en-Argonne, espace naturel situé à proximité…

Église de la Nativité de la Sainte Vierge 12 rue de Lorraine 51130 Les Charmontois Les Charmontois 51330 Marne Grand Est L’église des Charmontois, située en Argonne champenoise, possède un remarquable ensemble de vitraux du XIXe siècle qui lui confèrent une lumière singulière.

L’église fut partiellement détruite, lors des guerres de religion. On peut, toutefois, admirer le chœur du XVème siècle, percé de fenêtres flamboyantes, dont deux à cinq baies et trois à quatre baies. A noter la présence d’une vierge sur le monde, statue dorée XVIIIe, ainsi que deux niches Renaissance de chaque côté du chœur, un Christ en croix, en bois, du XVe et des fonts baptismaux, en pierre du XVIIe. accessible aux Personnes à mobilité réduite

Découverte de l’église des Charmontois dont la partie la plus ancienne est du XVe siècle et qui possède un bel ensemble de vitraux du XIXe siècle.

© Jean Vigouroux