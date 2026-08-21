Découverte de l’église et du village de Peisey-Nancroix, Eglise de la Sainte-Trinité, Peisey-Nancroix

Informations pratiques

Découverte de l’église et du village de Peisey-Nancroix Samedi 19 septembre, 11h00 Eglise de la Sainte-Trinité Savoie

RDV devant l’église de la Trinité (chef-lieu de Peisey). Durée 1H15. Visite animée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim. Renseignements OT de Peisey-Vallandry (04 79 07 94 28).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Laissez-vous conter l’histoire du village de Peisey et découvrez son étonnante église baroque ornée d’un somptueux retable majeur en bois doré, d’un orgue et de sept autel latéraux et leurs tableaux.

Eglise de la Sainte-Trinité 73210 Peisey-Nancroix Peisey-Nancroix 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Laissez-vous conter l’histoire du village de Peisey et découvrez son étonnante église baroque ornée d’un somptueux retable majeur en bois doré, d’un orgue et de sept autel latéraux et leurs tableaux.