Découverte de l’église et la chapelle du Mont Saint-Joseph, Mont Saint-Joseph, Saint-Jean-Lagineste

Informations pratiques

Découverte de l’église et la chapelle du Mont Saint-Joseph Samedi 19 septembre, 10h00 Mont Saint-Joseph Lot

Gratuit. Sans réservation. Informations auprès de la mairie : 0565383117

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

⛪ Visitez une chapelle du XIXᵉ siècle

Découvrez cette chapelle, témoin de l’élan de dévotion du XIXᵉ siècle, qui remet à l’honneur Joseph et la Vierge, figures majeures de la tradition chrétienne.

Mont Saint-Joseph Mont Saint-Joseph, 46400 Saint-Jean-Lagineste Saint-Jean-Lagineste 46400 Lot Occitanie

⛪ Visitez une chapelle du XIXᵉ siècle

© PAH Cauvaldor