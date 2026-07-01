Découverte de l’église fortifiée de Saint-Bonnet-du-Gard, Église Saint-Bonnet, Saint-Bonnet-du-Gard

Informations pratiques

Découverte de l’église fortifiée de Saint-Bonnet-du-Gard Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Église Saint-Bonnet Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église romane fortifiée de Saint-Bonnet-du-Gard, édifiée au XIIᵉ siècle par les moines bénédictins de l’abbaye de Psalmodie, située à Saint-Laurent-d’Aigouze. Construite en grande partie à partir de moellons provenant de l’aqueduc romain qui traversait le village, elle constitue un remarquable témoignage de l’histoire locale.

Au cours de la visite, vous pourrez admirer plusieurs éléments du décor roman d’origine encore conservés, ainsi que des œuvres d’art récemment restaurées, dont les tableaux Sainte Catherine d’Alexandrie et L’Adoration des bergers, réalisés par le peintre flamand Quirinus Van Banken (1579-1649). Un troisième tableau évoque quant à lui l’épisode légendaire de la Tarasque.

Classée au titre des Monuments historiques depuis 1907, cette église invite à un voyage à travers près de neuf siècles d’histoire, d’architecture et de patrimoine religieux.

Église Saint-Bonnet 88 Rue de l’Eglise, 30210 Saint-Bonnet-du-Gard, France Saint-Bonnet-du-Gard 30210 Gard Occitanie 0466372011 https://mairie-saintbonnetdugard.fr/patrimoine Église romane se composant d’une nef, d’un transept et d’une abside demi-circulaire. Les contreforts font saillie à l’intérieur et sont reliés par des arcs plein cintre. En avant se trouvait un porche fortifié dont le couronne a disparu. Au-dessus des voûtes existe un chemin de ronde. Les bras du transept sont surmontés chacun d’un étage crénelé. D’après le profil des impostes à l’intérieur de la nef, l’église peut être datée du XIe siècle.

Eglise romane fortifiée du XIIème, construite par les moines bénédictins de l’abbaye de Psalmodie située au nord d’Aigues-Mortes, à Saint-Laurent-d’Aigouze (Gard). Élevée en grande partie avec des de…

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