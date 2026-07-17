Découverte de l’église, mairie et lavoir, Hôtel de ville, Montbazon

Informations pratiques

Découverte de l’église, mairie et lavoir 19 et 20 septembre Hôtel de ville Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’Hôtel de ville avec présentation de l’inventaire participatif du patrimoine communal.

Le Lavoir accueillera une exposition de photographie et vous pourrez découvrir l’histoire de ce lieu par le témoignage de lavandières.

A l’église, musée numérique autour d’oeuvres religieuses

Et exposition exceptionnelle de la Chasuble de la Duchesse de Montbazon (classée) et d’autres habits lithurgiques.

Hôtel de ville Place André-Delaunay, 37250 Montbazon Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 27 43 53 22 https://ville-montbazon.fr/loisirs-et-tourisme/culture/ Venez découvrir l’histoire de cette ville nichée entre l’Indre et son Donjon à travers la découverte de l’église, l’Hôtel de ville et le lavoir. Ces lieux de vie vous guideront dans l’histoire de cette cité. Entrée libre et gratuite.

Visite de l’Hôtel de ville avec présentation de l’inventaire participatif du patrimoine communal.

©Commune de Montbazon / Service culturel