Découverte de l’église Saint Nicolas – Micro-Folie, Église Saint-Nicolas, Givors

Informations pratiques

Découverte de l’église Saint Nicolas – Micro-Folie Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 Église Saint-Nicolas Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La Micro-folie de Givors vous invite à une mise en abyme. Venez découvrir une cathédrale au sein d’une église. Notre-Dame de Paris au cœur de l’église Saint-Nicolas de Givors. Une activité mêlant découverte de plans architecturaux et visite de la cathédrale parisienne au casque de réalité virtuelle.

Église Saint-Nicolas 1, rue de l’Église, 69700 Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

La Micro-folie de Givors vous invite à une mise en abyme. Venez découvrir une cathédrale au sein d’une église. Notre-Dame de Paris au cœur de l’église Saint-Nicolas de Givors. Une activité mêlant de…

©La Villette