Découverte du Théâtre de Givors – Escape Game, Théâtre de Givors, Givors

Informations pratiques

Découverte du Théâtre de Givors – Escape Game Samedi 19 septembre, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00 Théâtre de Givors Métropole de Lyon

Âge conseillé : 6 ans et +

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Osez franchir les portes du Théâtre et découvrez tous les mystères qui se cachent derrière ses rideaux noirs et ses sièges rouges. Au cours d’un jeu d’énigmes grandeur nature, explorez les coulisses du Théâtre, son univers et essayez d’en sortir sans trop d’étoiles dans les yeux ! Sur inscription : par email via mediation@theatredegivors.fr ou téléphone au 04 72 49 58 23

Théâtre de Givors 2, rue Puits Ollier, 69700 Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediation@theatredegivors.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 72 49 58 23 »}] [{« link »: « mailto:mediation@theatredegivors.fr »}]

Osez franchir les portes du Théâtre et découvrez tous les mystères qui se cachent derrière ses rideaux noirs et ses sièges rouges. Au cours d’un jeu d’énigmes grandeur nature, explorez les coulisses…

©Théâtre de Givors