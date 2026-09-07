UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sauvagnas

Découverte de l’église Saint-Salvy, Église Saint-Salvy, Sauvagnas

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Salvy · Sauvagnas

Découverte de l’église Saint-Salvy, Église Saint-Salvy, Sauvagnas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Salvy
Adresse
47340 Sauvagnas
Ville
47340 Sauvagnas
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Découverte de l’église Saint-Salvy 19 et 20 septembre Église Saint-Salvy Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Monument emblématique de la commune, cette église trouve son origine à l’époque médiévale, dans le contexte de la commanderie de Sauvagnas. Elle témoigne de l’histoire religieuse et patrimoniale du territoire.

Église Saint-Salvy 47340 Sauvagnas Sauvagnas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Monument emblématique de la commune, cette église est construite à l’époque médiévale et trouve son origine dans le contexte de la commanderie de Sauvagnas.

©

À voir aussi à Sauvagnas (Lot-et-Garonne)