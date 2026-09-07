Découverte de l’église Saint-Salvy, Église Saint-Salvy, Sauvagnas

Informations pratiques

Découverte de l’église Saint-Salvy 19 et 20 septembre Église Saint-Salvy Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Monument emblématique de la commune, cette église trouve son origine à l’époque médiévale, dans le contexte de la commanderie de Sauvagnas. Elle témoigne de l’histoire religieuse et patrimoniale du territoire.

Église Saint-Salvy 47340 Sauvagnas Sauvagnas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Monument emblématique de la commune, cette église est construite à l’époque médiévale et trouve son origine dans le contexte de la commanderie de Sauvagnas.

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