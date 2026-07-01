Découverte de l’Espace muséal CDRH de la base aérienne 133 de Nancy Ochey, Base aérienne 133 Nancy Ochey, Thuilley-aux-Groseilles

Informations pratiques

Découverte de l’Espace muséal CDRH de la base aérienne 133 de Nancy Ochey 19 et 20 septembre Base aérienne 133 Nancy Ochey Meurthe-et-Moselle

Limité à 20 personnes par créneau. Inscription obligatoire et possible jusqu’au 17 septembre 2026 via le lien : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/journee-du-patrimoine-ba133

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire aéronautique lors de visites guidées exclusives, animées par les passionnés du centre de documentation et de recherches historiques.

L’espace muséal de la Base aérienne 133 de Nancy-Ochey accueillera le public les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Cinq créneaux de visites guidées sont proposés : 10h00-11h00, 11h00-12h00, 14h00-15h00, 15h00-16h00 et 16h00-17h00.

Les visites sont uniquement sur inscription et limitées à 20 personnes par créneau pour garantir une expérience de qualité.

L’inscription est obligatoire pour tous, avec présentation d’une pièce d’identité ou d’un passeport le jour de la visite. Il est demandé d’arriver 15 minutes avant le début du créneau. Un parking est disponible devant la Base aérienne 133.

Base aérienne 133 Nancy Ochey 54170 Thuilley-aux-Groseilles Thuilley-aux-Groseilles 54170 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Centre de Documentation et de Recherches Historiques

©Service images BA 133