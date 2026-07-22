Découverte de l’Estran Plage des Grands Sables Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Découverte de l’Estran

Plage des Grands Sables Place Gauguin Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-31

L’Association Natur’au fil vous propose à marée descendante de venir découvrir, observer les animaux de l’Estran. Cet endroit où la mer se déplace entre marée haute et basse. Les coquillages, anémones, crabes et poissons, …

Inscription obligatoire

Tel 06.99.25.29.29

Tarif 10€ par adulte et 5€ par enfant(-12 ans)

Prévoir bottes ou chaussures d’eau et une tenue adaptée à la météo. .

Plage des Grands Sables Place Gauguin Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 99 25 29 29

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English :

L’événement Découverte de l’Estran Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS