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AGENDA · Clohars-Carnoët

Découverte de l’Estran Plage des Grands Sables Clohars-Carnoët

lundi 3 août 2026 · Plage des Grands Sables · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Plage des Grands Sables
Adresse
Place Gauguin
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Découverte de l’Estran

Plage des Grands Sables Place Gauguin Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 13:30:00
fin : 2026-08-03 15:30:00

Date(s) :
2026-08-03

L’Association Natur’au fil vous propose à marée descendante de venir découvrir, observer les animaux de l’Estran. Cet endroit où la mer se déplace entre marée haute et basse. Les coquillages, anémones, crabes et poissons, …

Inscription obligatoire
Tel 06.99.25.29.29
Tarif 10€ par adulte et 5€ par enfant(-12 ans)
Prévoir bottes ou chaussures d’eau et une tenue adaptée à la météo.   .

Plage des Grands Sables Place Gauguin Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 99 25 29 29 

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English :

L’événement Découverte de l’Estran Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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