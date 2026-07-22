Découverte de l’Estran Plage des Grands Sables Clohars-Carnoët
lundi 3 août 2026 · Plage des Grands Sables · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Découverte de l’Estran
Plage des Grands Sables Place Gauguin Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 13:30:00
fin : 2026-08-03 15:30:00
Date(s) :
2026-08-03
L’Association Natur’au fil vous propose à marée descendante de venir découvrir, observer les animaux de l’Estran. Cet endroit où la mer se déplace entre marée haute et basse. Les coquillages, anémones, crabes et poissons, …
Inscription obligatoire
Tel 06.99.25.29.29
Tarif 10€ par adulte et 5€ par enfant(-12 ans)
Prévoir bottes ou chaussures d’eau et une tenue adaptée à la météo. .
Plage des Grands Sables Place Gauguin Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 99 25 29 29
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English :
L’événement Découverte de l’Estran Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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