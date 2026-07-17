Découverte de l’étang de la Gargouillotte, Rue des 4 fils Aymon, Marbache

Informations pratiques

Découverte de l’étang de la Gargouillotte Samedi 19 septembre, 10h00 Rue des 4 fils Aymon Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Marbache s’est développé au Moyen Âge autour d’un marais alimenté par la Bréville. Un étang y fut aménagé pour faire fonctionner un moulin dès 1134.

Le nom Marbache signifierait « ruisseau des marais ».

La Gargouillotte évoque une petite source au doux gazouillis. L’étang est un lieu préservé et valorisé au cœur de Marbache. Venez découvrir ce lieu de nature remarquable rempli d’histoire et de biodiversité.

Empruntez le petit chemin forestier nommé « chemin du curé ».

Rue des 4 fils Aymon 54820 Marbache Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Marbache s’est développé au Moyen Âge autour d’un marais alimenté par la Bréville. Un étang y fut aménagé pour faire fonctionner un moulin dès 1134.

©Pierrette Robin