Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes
Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes mardi 7 juillet 2026.
Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli 7 juillet – 25 août, certains mardis Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Tarifs : 8€/4€/2,5€
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou en ligne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:30:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00
Découvrez l’exposition Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.
Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085 »}]
Visite guidée