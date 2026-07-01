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Lectures et jeux pour petits et grands, Square Gustave Roch, Nantes

mardi 7 juillet 2026 · Square Gustave Roch · Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands, Square Gustave Roch, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
Square Gustave Roch
Adresse
22 boulevard Gustave Roch
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Lectures et jeux pour petits et grands Mardi 7 juillet, 10h30, 16h30 Square Gustave Roch Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T16:30:00+02:00 – 2026-07-07T18:30:00+02:00

En partenariat avec la maison de quartier Accoord de l’Île
– Lectures e comptines de 0 à 5 ans : de 10h30 à 11h30
– Lectures et jeux pour tous : de 16h30 à 18h30
Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Square Gustave Roch 22 boulevard Gustave Roch Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la maison de quartier Accoord de l’Île. Lectures et jeux pour tous été2026

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