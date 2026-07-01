Lectures et jeux pour petits et grands, Square Gustave Roch, Nantes

Informations pratiques

Lectures et jeux pour petits et grands Mardi 7 juillet, 10h30, 16h30 Square Gustave Roch Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T16:30:00+02:00 – 2026-07-07T18:30:00+02:00

En partenariat avec la maison de quartier Accoord de l’Île

– Lectures e comptines de 0 à 5 ans : de 10h30 à 11h30

– Lectures et jeux pour tous : de 16h30 à 18h30

Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Square Gustave Roch 22 boulevard Gustave Roch Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec la maison de quartier Accoord de l’Île. Lectures et jeux pour tous été2026