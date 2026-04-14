Découverte de l’exposition Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes
Découverte de l’exposition Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes dimanche 26 avril 2026.
Découverte de l’exposition Plants and people Dimanche 26 avril, 11h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T11:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T11:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00
Découvrez l’exposition Plants and people accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.
Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/ »}]
Visite guidée.
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