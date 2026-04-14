Découverte de l’exposition Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Découverte de l’exposition Plants and people Dimanche 26 avril, 11h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T11:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00

Découvrez l’exposition Plants and people accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/ »}]

Visite guidée.