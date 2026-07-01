Découverte de l’herbier de Ferdinand Jamin, Place de la Terrasse 44210 Pornic, Pornic

Informations pratiques

Découverte de l’herbier de Ferdinand Jamin 19 et 20 septembre Place de la Terrasse 44210 Pornic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Entre 1888 et 1916, Ferdinand Jamin, horticulteur de renom aurait collecté et préservé des échantillons botaniques du Clion-sur-Mer, à Pornic. Son herbier constitue aujourd’hui un témoignage direct du paysage de l’époque.

Pour illustrer le thème 2026 « Patrimoine en péril », le Conservatoire Botanique de Pornic présente la récolte de Ferdinand Jamin et celle réalisée cette année par les habitants du territoire, dans le cadre d’un programme de sciences participatives.

Ces collections végétales séchées servent de références pour retracer l’histoire de la flore, analyser la diversité biologique du territoire et son évolution dans le contexte de changement climatique. Ces herbiers sont à la fois une banque de données génétiques et une part du patrimoine végétal local.

Place de la Terrasse 44210 Pornic Place de la Terrasse 44210 Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Entre 1888 et 1916, Ferdinand Jamin, horticulteur de renom aurait collecté et préservé des échantillons botaniques du Clion-sur-Mer, à Pornic. Son herbier constitue aujourd’hui un témoignage direct …

©Maurice Baril SHPR