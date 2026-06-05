Découverte de l’îlot et de la chapelle Saint-Michel Erquy
Découverte de l’îlot et de la chapelle Saint-Michel Erquy samedi 1 août 2026.
Erquy
Découverte de l’îlot et de la chapelle Saint-Michel
Chapelle Saint-Michel Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Permanence des membres de l’association de la chapelle Saint-Michel qui se feront un plaisir de commenter votre visite des lieux. Entrée libre. Chaussures adaptées à la marche sur rocher.
Pour votre sécurité, il est indispensable de respecter les horaires quotidiens de passage affichés. .
Chapelle Saint-Michel Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
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English :
L’événement Découverte de l’îlot et de la chapelle Saint-Michel Erquy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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