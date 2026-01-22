Découverte de l’oenologie

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

François, caviste des Jolies Cuvées de Marsous, vous propose un nouvel atelier d’initiation à l’oenologie. Accompagné.e.s par ce passionné, découvrez les grands vins de nos régions de France, les particularités des cépages et tous les bons réflexes pour goûter un vin.

Sur inscription via Hello Asso. 10€ par personne.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

English :

François, caviste at Les Jolies Cuvées de Marsous, offers a new introductory wine workshop. Accompanied by this enthusiast, discover the great wines of France’s regions, the particularities of each grape variety and all the right reflexes for tasting wine.

Registration via Hello Asso. 10? per person.

