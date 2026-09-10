Découverte de peintures murales en l’église St-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Argein

Informations pratiques

Découverte de peintures murales en l’église St-Pierre 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Ariège

Visite par petits groupes. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la suite de la dépose du retable du XVIIIe siècle, de nombreuses peintures murales, ainsi que des décors peints sur bois, ont été mis au jour. Découvrez ces vestiges remarquables et plongez dans l’histoire de l’église grâce à un parcours audio qui retrace son évolution au fil des siècles.

Eglise Saint-Pierre Ch. Carré de l’église Argein 09800 Argein 09800 Ariège Occitanie 06 62 76 45 40 Eglise Saint-Pierre d’Argein du XVIIIe siècle adossée à une petite église romane médiévale dont le chœur est en cours de restauration.

A la suite de la dépose du retable du 18ème siècle, de nombreuses peintures murales ont été dévoilées ainsi que des peintures sur bois.

©Peinture récemment découverte derrière le retable -auteur inconnu