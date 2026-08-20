Découverte de PHOTOS D’OISEAUX D’ICI – Jean Paul LEAU, Bibliotheque municipale de Villefargeau, Villefargeau

Informations pratiques

Découverte de PHOTOS D’OISEAUX D’ICI – Jean Paul LEAU 2 – 4 octobre Bibliotheque municipale de Villefargeau Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T08:30:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

EXPO « OISEAUX d’ ICI »

– dans le cadre du bicentaire de la photographie

– du 5 juillet au 5 octobre (pendant les permanences de la bibli de Villefargeau

– voir horaires sur www.biblivillefargeau.fr) et avec la présence du photographe animalier auxerrois (spécialisé dans les photos d’oiseaux

– membre de la LPO Bourgogne Franche-Comté) pour parler de sa passion, de sa patience, de ses affûts, de son matériel, pendant les 3 jours de BIBLIS EN FOLIE

– 2 oct avec les classes de l’école primaire

– 3 et 4 octobre en même temps que la fête du village

– le feu d’artifice et le vide grenier.

Bibliotheque municipale de Villefargeau 1 rue de la forge – VILLEFARGEAU Villefargeau 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 33 684 177252 http://ww.biblivillefargeau.fr [{« link »: « http://www.biblivillefargeau.fr »}] Bibliothèque municipale gérée par des bénévoles – accueil de classes – lecture en EPHAD – jeux – animation avec jeux vidéo – film documentaire – parking –

Biblis en folie 2026

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