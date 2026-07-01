Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre, Jardin Lacore, Saint-Pardoux-d’Arnet

Informations pratiques

Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre 19 et 20 septembre Jardin Lacore Creuse

Tarif adulte : 8 €

Tarif enfant (moins de 12 ans) : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcourez librement le jardin au gré d’une déambulation entre végétation et créations artistiques. Cette visite est l’occasion de découvrir une nouvelle sculpture représentant un couple allongé, réalisée en mosaïque d’émaux de verre. Une œuvre originale où couleurs, lumière et matière dialoguent harmonieusement avec le paysage du jardin.

Jardin Lacore 2 La Core 23260 Saint-Pardoux-d’Arnet Saint-Pardoux-d’Arnet 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine http://jardin-lacore.fr Nombreuses sculptures mosaïquées en émaux de verre. Grand parking sur place

visite libre en déambulation dans le jardin avec découverte d’une nouvelle sculpture d’un couple allongé mosaïquée en émaux de verre.

©Alain Gribet