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AGENDA · Vensat

Découverte de Villemont en restauration, Château de Villemont, Vensat

samedi 19 septembre 2026 · Château de Villemont · Vensat

Découverte de Villemont en restauration, Château de Villemont, Vensat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Villemont
Adresse
Villemont 63260 VENSAT
Ville
63260 Vensat
Département
Puy-de-Dôme

Découverte de Villemont en restauration 19 et 20 septembre Château de Villemont Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La visite extérieure des bâtiment est possible à partir de la grande cour d’honneur du Château et du parc à l’aide d’un dépliant à prendre en arrivant sous le porche d’entrée.

Château de Villemont Villemont 63260 VENSAT Vensat 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 33 4 73 38 02 48 https://www.villemont.net Unique exemple d’architecture classique XVIIIème en Basse Auvergne, Villemont a été victime d’un incendie destructeur en 1958 et est l’objet depuis 1995 d’un vaste campagne de restauration; Parking automobile sur place
La visite extérieure des bâtiment est possible à partir de la grande cour d’honneur du Château et du parc à l’aide d’un dépliant à prendre en arrivant sous le porche d’entrée.

©YvickdeBoisheraud