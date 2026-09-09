Découverte de Villemont en restauration, Château de Villemont, Vensat

Informations pratiques

Découverte de Villemont en restauration 19 et 20 septembre Château de Villemont Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La visite extérieure des bâtiment est possible à partir de la grande cour d’honneur du Château et du parc à l’aide d’un dépliant à prendre en arrivant sous le porche d’entrée.

Château de Villemont Villemont 63260 VENSAT Vensat 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 33 4 73 38 02 48 https://www.villemont.net Unique exemple d’architecture classique XVIIIème en Basse Auvergne, Villemont a été victime d’un incendie destructeur en 1958 et est l’objet depuis 1995 d’un vaste campagne de restauration; Parking automobile sur place

La visite extérieure des bâtiment est possible à partir de la grande cour d’honneur du Château et du parc à l’aide d’un dépliant à prendre en arrivant sous le porche d’entrée.

©YvickdeBoisheraud