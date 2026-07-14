Découverte des algues comestibles Clohars-Carnoët
mardi 27 octobre 2026 · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Découverte des algues comestibles
Doëlan Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 12:00:00
fin : 2026-10-27 14:00:00
Date(s) :
2026-10-27
Les algues des super- aliments bénéfiques pour la santé.
Venez apprendre à reconnaître les algues dans leur milieu naturel et être informé sur leurs propriétés.
Pour découvrir ces trésors de la mer, la sortie requiert des chaussures adaptées pour la mer, un petit seau, des petits sacs (si vous souhaitez séparer les algues) et une paire de ciseaux.
Vendredi 17 juillet, mercredi 13 août et mardi 27 octobre
Sortie cueillette des algues comestibles.
Départ de Querrien et Quimperlé en fin de matinée.
Possibilité de covoiturage.
Tarif 25€.
Pour plus de renseignements ou réserver votre place, veuillez me joindre par téléphone au 06 51 77 05 50. .
Doëlan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 51 77 05 50
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English :
L’événement Découverte des algues comestibles Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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