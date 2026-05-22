Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte des algues Landrellec Landrellec Pleumeur-Bodou

Découverte des algues Landrellec Landrellec Pleumeur-Bodou mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Landrellec

Adresse : Chemin Hent Enez Jaouen

Ville : 22560 Pleumeur-Bodou

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Pleumeur-Bodou

Découverte des algues Landrellec

Landrellec Chemin Hent Enez Jaouen Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Sortie algues cueillette et cuisine
Besoin de vous ressourcer ?
Venez profiter de l’estran à marée basse, découvrir les algues, les toucher, les goûter, les identifier et les cueillir respectueusement, elles sont vivantes .
Une fois la cueillette terminée, place à la cuisine.
Apprenez à préparer les algues simplement (astuces, conseils) autour d’un atelier convivial.
Et enfin, place à la dégustation !
Équipements chaussures d’eau ou bottes, coupe-vent, paire de ciseaux, seau, lunettes de soleil, crème solaire (prévoir un change).   .

Landrellec Chemin Hent Enez Jaouen Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 65 47 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte des algues Landrellec Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor)