Découverte des algues Landrellec Landrellec Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou

Découverte des algues Landrellec

Landrellec Chemin Hent Enez Jaouen Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Sortie algues cueillette et cuisine

Besoin de vous ressourcer ?

Venez profiter de l’estran à marée basse, découvrir les algues, les toucher, les goûter, les identifier et les cueillir respectueusement, elles sont vivantes .

Une fois la cueillette terminée, place à la cuisine.

Apprenez à préparer les algues simplement (astuces, conseils) autour d’un atelier convivial.

Et enfin, place à la dégustation !

Équipements chaussures d’eau ou bottes, coupe-vent, paire de ciseaux, seau, lunettes de soleil, crème solaire (prévoir un change). .

Landrellec Chemin Hent Enez Jaouen Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 65 47 84

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English :

L’événement Découverte des algues Landrellec Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose