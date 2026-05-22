Découverte des algues Landrellec Landrellec Pleumeur-Bodou
Découverte des algues Landrellec Landrellec Pleumeur-Bodou mercredi 15 juillet 2026.
Pleumeur-Bodou
Découverte des algues Landrellec
Landrellec Chemin Hent Enez Jaouen Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Sortie algues cueillette et cuisine
Besoin de vous ressourcer ?
Venez profiter de l’estran à marée basse, découvrir les algues, les toucher, les goûter, les identifier et les cueillir respectueusement, elles sont vivantes .
Une fois la cueillette terminée, place à la cuisine.
Apprenez à préparer les algues simplement (astuces, conseils) autour d’un atelier convivial.
Et enfin, place à la dégustation !
Équipements chaussures d’eau ou bottes, coupe-vent, paire de ciseaux, seau, lunettes de soleil, crème solaire (prévoir un change). .
Landrellec Chemin Hent Enez Jaouen Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 65 47 84
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English :
L’événement Découverte des algues Landrellec Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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