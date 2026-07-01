Douze sonneries dans le vide Compagnie le huit Route du Radôme Pleumeur-Bodou
mercredi 15 juillet 2026 · Route du Radôme · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Douze sonneries dans le vide Compagnie le huit
Route du Radôme Cité des Télécoms Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Plongez dans l’Amérique des années 60, ce spectacle mêle théâtre et danse dans une intrigue inspirée des codes du polar.
On y suit le parcours de Jack Ranieri, ancien boxeur au destin mouvementé, entre souvenirs de gloire et virages inattendus.
Portée par une mise en scène dynamique, l’histoire se raconte autant par les mots que par les corps. Les séquences dansées viennent rythmer le récit, apportant énergie, intensité et une dimension visuelle forte.
Entre ambiance rétro, suspense et performance artistique, ce spectacle propose une expérience originale et accessible, à la croisée du théâtre et du mouvement qui saura captiver un large public.
Le Radôme et son antenne deviennent le théâtre de cette intrigue, portée avec émotion et justesse. Dans un décor minimaliste qui se transforme au fil du récit, au pied de notre dame de fer pleumeuroise, laissez-vous emporter pour un moment unique dont vous vous souviendrez.
À partir de 10 ans Inclus dans le billet d’entrée .
Route du Radôme Cité des Télécoms Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 63 80
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English :
L’événement Douze sonneries dans le vide Compagnie le huit Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-09 par SITARMOR
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