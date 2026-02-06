Découverte des ateliers de la corderie et rencontre avec les artisans Ateliers de la Corderie Jonzac

Découverte des ateliers de la corderie et rencontre avec les artisans

Ateliers de la Corderie 25, rue Ruibet Gâtineau Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Les artisans des Ateliers de la Corderie, véritables passionnés, présentent leur savoir-faire lors de cette visite mosaïque, poterie, cuir, vitraux, créations textiles… De belles découvertes en perspective ! Sur inscription Office de Tourisme

.

Ateliers de la Corderie 25, rue Ruibet Gâtineau Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Craftsmen from the Ateliers de la Corderie, true enthusiasts, present their know-how during this visit: mosaics, pottery, leather, stained glass, textile creations… You’re in for a treat! Registration required at the Tourist Office

L’événement Découverte des ateliers de la corderie et rencontre avec les artisans Jonzac a été mis à jour le 2026-02-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge