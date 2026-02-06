Découverte des ateliers de la corderie et rencontre avec les artisans Ateliers de la Corderie Jonzac
Découverte des ateliers de la corderie et rencontre avec les artisans Ateliers de la Corderie Jonzac vendredi 13 février 2026.
Découverte des ateliers de la corderie et rencontre avec les artisans
Ateliers de la Corderie 25, rue Ruibet Gâtineau Jonzac Charente-Maritime
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Les artisans des Ateliers de la Corderie, véritables passionnés, présentent leur savoir-faire lors de cette visite mosaïque, poterie, cuir, vitraux, créations textiles… De belles découvertes en perspective ! Sur inscription Office de Tourisme
Ateliers de la Corderie 25, rue Ruibet Gâtineau Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
English :
Craftsmen from the Ateliers de la Corderie, true enthusiasts, present their know-how during this visit: mosaics, pottery, leather, stained glass, textile creations… You’re in for a treat! Registration required at the Tourist Office
