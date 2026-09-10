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Découverte des casques VR, Bibliothèque Maurepas, Rennes

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

Découverte des casques VR, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Découverte des casques VR Mercredi 21 octobre, 16h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T16:30:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T16:30:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00

Initiation au casque de réalité virtuelle et découverte de nouveaux jeux !
Adultes & ados à partir de 11 ans.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Initiation à la réalité virtuelle et jeux

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