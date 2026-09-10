Découverte des casques VR, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Découverte des casques VR Mercredi 21 octobre, 16h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T16:30:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T16:30:00+02:00 – 2026-10-21T18:00:00+02:00

Initiation au casque de réalité virtuelle et découverte de nouveaux jeux !

Adultes & ados à partir de 11 ans.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr

Initiation à la réalité virtuelle et jeux