Découverte des champignons Châtenoy
samedi 5 décembre 2026 · Châtenoy
Informations pratiques
Châtenoy
Découverte des champignons
Châtenoy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:45:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, près de Châtenoy
Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, près de Châtenoy, animé par Michel Deniau et Jean-Pierre Méral. Rendez-vous à 9h45 à l’église de Châtenoy puis déplacement en voiture vers site. Pique nique près des voitures. Renseignements 06 07 81 43 12 Ouvert à tous sans inscription préalable. .
Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 81 43 12
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English :
Daytime mushroom-hunting outing in the Orléans State Forest, Lorris Massif, near Châtenoy
L’événement Découverte des champignons Châtenoy a été mis à jour le 2026-08-10 par OT GATINAIS SUD
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