Informations pratiques

Châtenoy

Découverte des champignons

Châtenoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 09:45:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, près de Châtenoy

Sortie découvertes des champignons, la journée, en forêt domaniale d’Orléans, massif de Lorris, près de Châtenoy, animé par Michel Deniau et Jean-Pierre Méral. Rendez-vous à 9h45 à l’église de Châtenoy puis déplacement en voiture vers site. Pique nique près des voitures. Renseignements 06 07 81 43 12 Ouvert à tous sans inscription préalable. .

Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 81 43 12

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English :

Daytime mushroom-hunting outing in the Orléans State Forest, Lorris Massif, near Châtenoy

L’événement Découverte des champignons Châtenoy a été mis à jour le 2026-08-10 par OT GATINAIS SUD