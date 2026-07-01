Visite libre de l’église Saint-Loup, Église Saint-Loup, Châtenoy

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Loup 19 et 20 septembre Église Saint-Loup Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église Saint-Loup de Châtenoy.

Église Saint-Loup 8 rue Grande 77167 Châtenoy Châtenoy 77167 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite libre

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