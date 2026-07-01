AGENDA · Châtenoy
Visite libre de l’église Saint-Loup, Église Saint-Loup, Châtenoy
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Loup · Châtenoy
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Loup 19 et 20 septembre Église Saint-Loup Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Loup de Châtenoy.
Église Saint-Loup 8 rue Grande 77167 Châtenoy Châtenoy 77167 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre
©OTPN