Découverte des champignons comestibles, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, France, Saint-Pierre-de-Chartreuse

Informations pratiques

Découverte des champignons comestibles 23 septembre – 17 octobre 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, France Isère

Tarifs : Adulte 40€ ; enfant 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T11:00:00+02:00 – 2026-09-23T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T14:00:00+02:00

Partez en forêt à la recherche des principaux champignons comestibles de nos régions. Au fil de la sortie, vous apprendrez à reconnaître leur habitat, leurs caractéristiques, les espèces ressemblantes à éviter, leur période de pousse, ainsi que les bonnes pratiques de cueillette. Vous découvrirez également leurs qualités gustatives et les meilleures façons de les cuisiner. À l’issue de cette immersion, vous repartirez avec le fruit de votre cueillette, des idées de recettes et une sélection de ressources pour approfondir vos connaissances. Une sortie qui transformera vos prochaines promenades en forêt… avec, peut-être, une véritable passion pour les champignons !

Durée : 3h00

Activité organisée par Sébastien – Accompagnateur en montagne et ethnobotaniste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-champignons-comestibles-9713

38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, France 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, France Saint-Pierre-de-Chartreuse 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-champignons-comestibles-9713 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-champignons-comestibles-9713 »}]

Initiez-vous à l’identification des champignons sauvages et apprenez à les cueillir en toute sérénité. Nature Sortie nature