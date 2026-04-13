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Découverte des champignons en forêt de Cerisy, Maison de la forêt, Montfiquet

Découverte des champignons en forêt de Cerisy, Maison de la forêt, Montfiquet

Découverte des champignons en forêt de Cerisy, Maison de la forêt, Montfiquet samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Maison de la forêt

Adresse : Maison de la forêtLieu-dit L'EmbranchementMONTFIQUET

Ville : 14490 Montfiquet

Département : Calvados

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Découverte des champignons en forêt de Cerisy 19 septembre et 24 octobre Maison de la forêt Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:30:00+02:00

Vous souhaitez découvrir les champignons ou approfondir vos connaissances sur la mycologie ? Suivez les guides de l’Association Mycologique du Cotentin lors d’une balade en forêt de Cerisy et découvrez la diversité des champignons d’une forêt normande. Enfants et adultes pourront alors s’initier à la mycologie ou perfectionner leur savoir. Ces sorties accompagnées, pleines de découverte et de bonne humeur, sont accessibles à tous.
Réservation obligatoire. Prévoir panier et couteau pour la cueillette.
(3km/3h) – Niveau 1

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L’Association Mycologique du Cotentin vous invite à vous initier ou à approfondir vos connaissances sur les champignons, lors d’une promenade en forêt de Cerisy. Réservation obligatoire. (3km/3h…

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