Rendez-vous créatif « Micro-mammifères, grands papas », Maison de la forêt, Montfiquet
Rendez-vous créatif « Micro-mammifères, grands papas », Maison de la forêt, Montfiquet samedi 20 juin 2026.
Rendez-vous créatif « Micro-mammifères, grands papas » Samedi 20 juin, 14h30 Maison de la forêt Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Hérissons, musaraignes, campagnols… découvrez ces habitants discrets lors d’un atelier ludique et accessible à tous. En forêt, petits et grands apprendront à les reconnaître, à comprendre leur mode de vie et leur rôle essentiel dans l’écosystème.
À l’occasion de la Fête des Pères, chacun pourra créer un porte-clé original inspiré de ces petits habitants de la forêt, à offrir en souvenir.
Un moment convivial mêlant nature, découverte et créativité, pour célébrer les papas de manière originale et mémorable !
(1km-2h)- Niveau 1
Maison de la forêt Maison de la forêtD572MONTFIQUET Montfiquet 14490 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 21 46 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://isigny-omaha-tourisme.fr/mon-sejour/loffice-de-tourisme/je-reserve-mes-activites-de-loisir-la-billetterie/ »}]
Hérissons, musaraignes, campagnols… découvrez ces habitants discrets lors d’un atelier ludique et accessible à tous. En forêt, petits et grands apprendront à les reconnaître, à comprendre leur mod…
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