Rendez-vous créatif « Micro-mammifères, grands papas », Maison de la forêt, Montfiquet

Rendez-vous créatif « Micro-mammifères, grands papas » Samedi 20 juin, 14h30 Maison de la forêt Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00

Hérissons, musaraignes, campagnols… découvrez ces habitants discrets lors d’un atelier ludique et accessible à tous. En forêt, petits et grands apprendront à les reconnaître, à comprendre leur mode de vie et leur rôle essentiel dans l’écosystème.

À l’occasion de la Fête des Pères, chacun pourra créer un porte-clé original inspiré de ces petits habitants de la forêt, à offrir en souvenir.

Un moment convivial mêlant nature, découverte et créativité, pour célébrer les papas de manière originale et mémorable !

(1km-2h)- Niveau 1

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