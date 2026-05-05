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Promenons-nous dans les bois, au rythme des chevaux, Maison de la Forêt, Montfiquet

Promenons-nous dans les bois, au rythme des chevaux, Maison de la Forêt, Montfiquet

Promenons-nous dans les bois, au rythme des chevaux, Maison de la Forêt, Montfiquet mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Forêt

Adresse : Maison de la Forêt Lieu-dit L'Embranchement MONTFIQUET

Ville : 14490 Montfiquet

Département : Calvados

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Promenons-nous dans les bois, au rythme des chevaux 8 juillet – 19 août, certains mercredis Maison de la Forêt Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T11:00:00+02:00

Au rythme des chevaux de trait, parcourez dans un attelage les chemins forestiers de la forêt de Cerisy, réserve naturelle Nationale. Durant une heure de promenade, votre guide vous présentera le long du parcours la faune et la flore présentes dans ce magnifique écrin de verdure.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Isigny-Omaha.
(4km/1h) – Niveau 1

Maison de la Forêt Maison de la Forêt Lieu-dit L’Embranchement MONTFIQUET Montfiquet 14490 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 21 46 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://isigny-omaha-tourisme.fr/mon-sejour/loffice-de-tourisme/je-reserve-mes-activites-de-loisir-la-billetterie/ »}]
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