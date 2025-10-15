Informations pratiques

Verneuil-en-Halatte

Découverte des champignons

Verneuil-en-Halatte Oise

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Découverte des champignons en forêt d’Halatte

À cette période de l’année, les sous-bois regorgent de champignons aux formes et aux couleurs variées. Accompagnés par la Société mycologique de Montataire, découvrez la richesse de la forêt d’Halatte et apprenez à reconnaître les espèces les plus fréquemment observées. Une balade conviviale pour s’initier à la mycologie et mieux comprendre le monde fascinant des champignons.

Lieu de rendez-vous Verneuil-en-Halatte, lieu communiqué à la réservation

Heure de rendez-vous 14h

Infos utiles Prévoir des chaussures de marche, un panier et un couteau pour la cueillette.

Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .

Verneuil-en-Halatte 60550 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

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English :

Mushroom Hunting in the Halatte Forest

L’événement Découverte des champignons Verneuil-en-Halatte a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte