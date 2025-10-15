Découverte des champignons Verneuil-en-Halatte
samedi 24 octobre 2026 · Verneuil-en-Halatte
Informations pratiques
Verneuil-en-Halatte
Découverte des champignons
Verneuil-en-Halatte Oise
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Découverte des champignons en forêt d’Halatte
À cette période de l’année, les sous-bois regorgent de champignons aux formes et aux couleurs variées. Accompagnés par la Société mycologique de Montataire, découvrez la richesse de la forêt d’Halatte et apprenez à reconnaître les espèces les plus fréquemment observées. Une balade conviviale pour s’initier à la mycologie et mieux comprendre le monde fascinant des champignons.
Lieu de rendez-vous Verneuil-en-Halatte, lieu communiqué à la réservation
Heure de rendez-vous 14h
Infos utiles Prévoir des chaussures de marche, un panier et un couteau pour la cueillette.
Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .
Verneuil-en-Halatte 60550 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr
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English :
Mushroom Hunting in the Halatte Forest
L’événement Découverte des champignons Verneuil-en-Halatte a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte