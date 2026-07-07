Informations pratiques

Granville

Découverte des chèvres et la fabrication des fromages

Ferme chèvre rit Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Nous vous proposons une visite pour tous afin de découvrir un élevage traditionnel dont l’histoire commande dans le champs, se poursuite dans notre élevage de chèvre et se termine en fromage !

Nous vous présenterons, notre troupeau de chèvres, son alimentation, la reproduction et la production de lait. Cela pourra être l’occasion d’essayer de traire une chévre !

Puis nous vous montrerons les étapes de la fabrication d’un fromage de chèvre, avant de terminer par une petite dégustation.

Soucieux de l’environnement, du bien être de nos animaux et de la qualité de nos produits, vous pourrez découvrir ce qui est mis en place pour répondre à ses préoccupations.

Au plaisir de vous faire découvrir une facette du monde paysan. .

Ferme chèvre rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

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English : Découverte des chèvres et la fabrication des fromages

L’événement Découverte des chèvres et la fabrication des fromages Granville a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer