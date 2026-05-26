Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville
Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville mardi 7 juillet 2026.
Granville
Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts
Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 16:15:00
Date(s) :
2026-07-07
De la Guerre de Cent ans à nos jours, en passant par la Révolution Française, la Haute Ville se dévoile. Égarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous ! Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.
Durée 1h45 Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 25 participants et des conditions météorologiques. .
Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr
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English : Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts
L’événement Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Granville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer
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