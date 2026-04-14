Découverte des collections, Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie

Découverte des collections Samedi 23 mai, 14h00 Musée de l’Hôtel-Dieu Yvelines

Limité à 25 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Venez découvrir le musée de l’Hôtel-Dieu, des collections médiévales aux peintures de l’artiste Maximilien Luce.

Musée de l’Hôtel-Dieu 1 Rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie, France Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 0134788660 https://www.manteslajolie.fr/ma-ville/decouvrir-mantes-la-jolie-1-1/le-musee-de-lhotel-dieu Collections d’histoire qui évoquent la ville de Mantes au moyen âge : sculptures et lapidaire médiéval, vitraux du XIVe siècle provenant de la collégiale, rares pierres tombales hébraïques du XIIIe siècle. Les œuvres du peintre pointilliste mantais Maximilien Luce 1874-1941) et celles de ses amis Van Dongen et Valtat. Transports en commun : Train ligne Transilien J ou TER Paris-Rouen. Arrêts Mantes-Station ou Mantes-la-Jolie. Puis 15 min à pied ou bus Ligne A, Ligne D, Ligne F. Arrêt Sangle. Bus express A14 depuis La Défense. Arrêt Mantes-la-Jolie. Par route : Autoroutes A 13 ou A 14 depuis Paris, sortie n° 11 « Mantes-la-Jolie / Est ». Suivre Centre-Ville / collégiale Notre-Dame.

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