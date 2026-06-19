Voulgézac

Découverte des églises romanes Eglise Notre-Dame de Voulgézac

Parvis de l’Eglise Voulgézac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

3 € amis du patrimoine et pass découverte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Vous êtes branché application numérique ? Vous préférez les livres ? Le Pays d’art et d’histoire vous offre le choix pour découvrir les secrets des 42 églises romanes du territoire en compagnie de Romann et Léo…

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Parvis de l’Eglise Voulgézac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

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English :

Are you into digital apps? Do you prefer books? The Land of Art and History offers you the choice to discover the secrets of the region’s 42 Romanesque churches in the company of Romann and Léo…

L’événement Découverte des églises romanes Eglise Notre-Dame de Voulgézac Voulgézac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême