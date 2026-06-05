Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu Mairie de Voulgézac Voulgézac
Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu Mairie de Voulgézac Voulgézac vendredi 31 juillet 2026.
Voulgézac
Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu
Mairie de Voulgézac Le Bourg Voulgézac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
20h Les Granpaz
22h La Femme qui parle au feu, Cie Le Passage
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Mairie de Voulgézac Le Bourg Voulgézac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 80 53 commune-de-voulgezac@wanadoo.fr
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English :
8pm: Les Granpaz
10pm: La Femme qui parle au feu, Cie Le Passage
L’événement Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu Voulgézac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême