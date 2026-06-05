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Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu Mairie de Voulgézac Voulgézac

Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu Mairie de Voulgézac Voulgézac vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Mairie de Voulgézac

Adresse : Le Bourg

Ville : 16250 Voulgézac

Département : Charente

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Voulgézac

Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu

Mairie de Voulgézac Le Bourg Voulgézac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

20h Les Granpaz
22h La Femme qui parle au feu, Cie Le Passage
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Mairie de Voulgézac Le Bourg Voulgézac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 80 53  commune-de-voulgezac@wanadoo.fr

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English :

8pm: Les Granpaz
10pm: La Femme qui parle au feu, Cie Le Passage

L’événement Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu Voulgézac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême