Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu Mairie de Voulgézac Voulgézac vendredi 31 juillet 2026.

Voulgézac

Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu

Mairie de Voulgézac Le Bourg Voulgézac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

20h Les Granpaz

22h La Femme qui parle au feu, Cie Le Passage

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Mairie de Voulgézac Le Bourg Voulgézac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 80 53 commune-de-voulgezac@wanadoo.fr

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English :

8pm: Les Granpaz

10pm: La Femme qui parle au feu, Cie Le Passage

L’événement Soirs bleus Les Granpaz & La Femme qui parle au feu Voulgézac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême