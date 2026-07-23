Les Jouffrounades Voulgézac
samedi 1 août 2026 · Voulgézac
Informations pratiques
Voulgézac
Les Jouffrounades
Le Joufferoux Voulgézac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Une soirée festive et solidaire en Charente, pour les enfants de Guié.
Concert du groupe It Is Note à 18h. Artisanat et objets faites main, tartines au feu de bois, tombola.
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Le Joufferoux Voulgézac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 74 45 84 kombibeogo@gmail.com
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English :
A festive evening of solidarity in Charente, for the children of Guié.
Concert by the band It Is Note at 6 p.m. Crafts and handmade items, wood-fired toast, raffle.
L’événement Les Jouffrounades Voulgézac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême