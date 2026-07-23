Informations pratiques

Voulgézac

Les Jouffrounades

Le Joufferoux Voulgézac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Une soirée festive et solidaire en Charente, pour les enfants de Guié.

Concert du groupe It Is Note à 18h. Artisanat et objets faites main, tartines au feu de bois, tombola.

.

Le Joufferoux Voulgézac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 74 45 84 kombibeogo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive evening of solidarity in Charente, for the children of Guié.

Concert by the band It Is Note at 6 p.m. Crafts and handmade items, wood-fired toast, raffle.

L’événement Les Jouffrounades Voulgézac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême