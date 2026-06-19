Découverte des églises romanes Eglise St Hilaire de Mouthiers sur Boëme Eglise Saint Hilaire Mouthiers-sur-Boëme jeudi 23 juillet 2026.

Mouthiers-sur-Boëme

Découverte des églises romanes Eglise St Hilaire de Mouthiers sur Boëme

Eglise Saint Hilaire 11 rue du moulin Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

3 € amis du patrimoine et pass découverte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Vous êtes branché application numérique ? Vous préférez les livres ? Le Pays d’art et d’histoire vous offre le choix pour découvrir les secrets des 42 églises romanes du territoire en compagnie de Romann et Léo.

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Eglise Saint Hilaire 11 rue du moulin Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

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English :

Are you into digital apps? Or do you prefer books? The Land of Art and History gives you the choice to discover the secrets of the region’s 42 Romanesque churches alongside Romann and Léo.

L’événement Découverte des églises romanes Eglise St Hilaire de Mouthiers sur Boëme Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême