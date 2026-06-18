PAH Visite du site préhistorique de la Chaire à Calvin Parking devant le moulin hydraulique Mouthiers-sur-Boëme mercredi 22 juillet 2026.

Mouthiers-sur-Boëme

PAH Visite du site préhistorique de la Chaire à Calvin

Parking devant le moulin hydraulique Chemin de la Chaire à Calvin Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Démonstration d’allumage du feu et présentation d’outillage préhistorique par le Pays d’art et d’histoire afin de comprendre la vie quotidienne des chasseurs -cueilleurs du Paléolithique



Réservation obligatoire.

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Parking devant le moulin hydraulique Chemin de la Chaire à Calvin Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 00

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English :

Fire-making demonstration and presentation of prehistoric tools by the Pays d’Art et d’Histoire to help visitors understand the daily life of Paleolithic hunter-gatherers

Reservations required.

L’événement PAH Visite du site préhistorique de la Chaire à Calvin Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême