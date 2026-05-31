La Capitaine Cartographe, Chez l’habitant, Mouthiers-sur-Boëme

La Capitaine Cartographe 26 et 27 juin Chez l’habitant Charente

Spectacle au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:45:00+02:00

Fin : 2026-06-27T19:30:00+02:00 – 2026-06-27T20:45:00+02:00

Une affiche placardée à la capitainerie. Dessus, le dessin du bateau de la Capitaine Cartographe, au-dessous, inscrit en lettres noires et épaisses “Recherche équipage” et devant cette affiche, un marin. Voilà le début d’une belle histoire… Une histoire de bateau, une histoire d’aventure. Une histoire de pirate, peut-être ? Une histoire qui nous concerne toutes et tous en tout cas, celle de deux personnes qui souhaitent partager le même navire. Mais “La mer donne et la mer reprend capitaine… vous devriez le savoir.”

Une histoire racontée à deux voix, deux identités, pour tenter d’explorer nos profondeurs, celles qui façonnent nos intimités…

Conception musicale : Oscar Brach

Regards extérieurs : Benoît Hau et Anne Kessler

Durée : 1h15

Tout public dès 10 ans

Soirée privée chez Marie Peyraud

Réservation obligatoire au 06 03 69 24 85 (adresse exactement communiquée à la réservation)

Spectacle au chapeau, prix conseillé entre 8 et 15€

Chez l’habitant Mouthiers-sur-Boëme Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 69 24 85 »}]

Spectacle de contes à deux voix Spectacle de contes Deux voix

Suzon Mouilleau & Oscar Brach