Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Capitaine Cartographe, Chez l’habitant, Mouthiers-sur-Boëme

La Capitaine Cartographe, Chez l’habitant, Mouthiers-sur-Boëme

La Capitaine Cartographe, Chez l’habitant, Mouthiers-sur-Boëme vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Chez l'habitant

Adresse : Mouthiers-sur-Boëme

Ville : 16440 Mouthiers-sur-Boëme

Département : Charente

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Spectacle au chapeau

La Capitaine Cartographe 26 et 27 juin Chez l’habitant Charente

Spectacle au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T19:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:45:00+02:00
Fin : 2026-06-27T19:30:00+02:00 – 2026-06-27T20:45:00+02:00

Une affiche placardée à la capitainerie. Dessus, le dessin du bateau de la Capitaine Cartographe, au-dessous, inscrit en lettres noires et épaisses “Recherche équipage” et devant cette affiche, un marin. Voilà le début d’une belle histoire… Une histoire de bateau, une histoire d’aventure. Une histoire de pirate, peut-être ? Une histoire qui nous concerne toutes et tous en tout cas, celle de deux personnes qui souhaitent partager le même navire. Mais “La mer donne et la mer reprend capitaine… vous devriez le savoir.”
Une histoire racontée à deux voix, deux identités, pour tenter d’explorer nos profondeurs, celles qui façonnent nos intimités…

Conception musicale : Oscar Brach
Regards extérieurs : Benoît Hau et Anne Kessler

Durée : 1h15
Tout public dès 10 ans

Soirée privée chez Marie Peyraud
Réservation obligatoire au 06 03 69 24 85 (adresse exactement communiquée à la réservation)
Spectacle au chapeau, prix conseillé entre 8 et 15€

Chez l’habitant Mouthiers-sur-Boëme Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 69 24 85 »}]
Spectacle de contes à deux voix Spectacle de contes Deux voix

Suzon Mouilleau & Oscar Brach

À voir aussi à Mouthiers-sur-Boëme (Charente)