Dans la Lune, Salle Gilles Ploquin, Mouthiers-sur-Boëme

Dans la Lune Jeudi 4 juin, 10h30, 14h30 Salle Gilles Ploquin Charente

Début : 2026-06-04T10:30:00+02:00 – 2026-06-04T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:30:00+02:00 – 2026-06-04T15:00:00+02:00

Parole, chant – Poème visuel et sonore | Ecriture et jeu : Lucie Catsu

A partir de 6 mois : 25 min | A partir de 3 ans : 35 min

J’imagine un voyage lunaire pour prendre de la hauteur, pour regarder plus loin, pour voir ailleurs, pour que les émotions s’échappent en apesanteur… Prendre de la hauteur pour mieux libérer l’imaginaire des lois de la gravité sur Terre…

J’imagine un tour de lune comme une folie douce, des boîtes à musique qui égrainent les notes, la voix chantée qui laisse les mots s’envoler et invite la lumière à danser…

Je veux que mes voyageurs découvrent ce qui est de l’autre côté, sur la face cachée de la lune.

Je veux leur raconter tout un petit monde inventé entre la clarté lunaire et le bleu de la nuit étoilée. Prendre de la hauteur et faire un petit pas de côté, pour ensuite mieux revenir, atterrir, tout en douceur sur la Terre… Et pourquoi pas, redécouvrir le monde sous nos pieds…

Merci à ceux qui nous ont aidés à faire décoller la fusée !

OARA

Le Moulin du Marais – Lezay (79)

Centre Culturel Simone Signoret – Canéjan (33)

La Guérétoise de Spectacle – Guéret (23)

La Com. de Com. Creuse-Sud-Ouest – Espace Confluences – Bourganeuf (23)

La compagnie Les Arts Dits est conventionnée par la DRAC, soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de la Creuse et la ville d’Aubusson.

Salle Gilles Ploquin mouthiers sur boheme Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine

