Mouthiers en Fêtes Mouthiers-sur-Boëme
Mouthiers en Fêtes Mouthiers-sur-Boëme samedi 23 mai 2026.
Mouthiers-sur-Boëme
Mouthiers en Fêtes
Champ de foire Mouthiers-sur-Boëme Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
La frairie est de retour, animations pour enfants, bric à brac, repas (sur réservation) et bien d’autres choses encore…..
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Champ de foire Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 89 47 mairie@mouthiers-sur-boeme.fr
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English :
La frairie is back, with entertainment for children, bric-a-brac, a meal (reservation required) and much more…
L’événement Mouthiers en Fêtes Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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