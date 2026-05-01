Mouthiers-sur-Boëme

Mouthiers en Fêtes

Champ de foire Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

La frairie est de retour, animations pour enfants, bric à brac, repas (sur réservation) et bien d’autres choses encore…..

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Champ de foire Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 89 47 mairie@mouthiers-sur-boeme.fr

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English :

La frairie is back, with entertainment for children, bric-a-brac, a meal (reservation required) and much more…

L’événement Mouthiers en Fêtes Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême