Exposition Dans ma nature MJC Jules Berry Mouthiers-sur-Boëme
Exposition Dans ma nature MJC Jules Berry Mouthiers-sur-Boëme samedi 23 mai 2026.
Mouthiers-sur-Boëme
Exposition Dans ma nature
MJC Jules Berry 3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-23
L’exposition de Marino & Chrisco propose un voyage dans un univers sensible et poétique, entre nature intérieure et nature environnante.
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MJC Jules Berry 3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 48 76 mjc-jules-berry@orange.fr
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English :
Marino & Chrisco?s exhibition takes visitors on a sensitive and poetic journey, between inner and outer nature.
L’événement Exposition Dans ma nature Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême