Exposition Dans ma nature MJC Jules Berry Mouthiers-sur-Boëme

Mouthiers-sur-Boëme

Exposition Dans ma nature

MJC Jules Berry 3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-23

L’exposition de Marino & Chrisco propose un voyage dans un univers sensible et poétique, entre nature intérieure et nature environnante.

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MJC Jules Berry 3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 48 76 mjc-jules-berry@orange.fr

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English :

Marino & Chrisco?s exhibition takes visitors on a sensitive and poetic journey, between inner and outer nature.

L’événement Exposition Dans ma nature Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême