Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge Les Jardins du Logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme

Mouthiers-sur-Boëme

Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge

Les Jardins du Logis de Forge 9 route de la Garenne Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Déambulation à la découverte des différentes ambiances du jardin où l’eau est omniprésente et en constitue un véritable fil conducteur.

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Les Jardins du Logis de Forge 9 route de la Garenne Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine ghislain.de-beauce@orange.fr

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English :

Take a stroll and discover the different atmospheres of the garden, where water is omnipresent and forms a real common thread.

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême