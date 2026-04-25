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Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge Les Jardins du Logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme

Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge Les Jardins du Logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Les Jardins du Logis de Forge

Adresse : 9 route de la Garenne

Ville : 16440 Mouthiers-sur-Boëme

Département : Charente

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 8 8 8

Mouthiers-sur-Boëme

Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge

Les Jardins du Logis de Forge 9 route de la Garenne Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05

Déambulation à la découverte des différentes ambiances du jardin où l’eau est omniprésente et en constitue un véritable fil conducteur.
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Les Jardins du Logis de Forge 9 route de la Garenne Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine   ghislain.de-beauce@orange.fr

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English :

Take a stroll and discover the different atmospheres of the garden, where water is omnipresent and forms a real common thread.

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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