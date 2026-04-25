Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge Les Jardins du Logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme
Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge Les Jardins du Logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme vendredi 5 juin 2026.
Mouthiers-sur-Boëme
Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge
Les Jardins du Logis de Forge 9 route de la Garenne Mouthiers-sur-Boëme Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Déambulation à la découverte des différentes ambiances du jardin où l’eau est omniprésente et en constitue un véritable fil conducteur.
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Les Jardins du Logis de Forge 9 route de la Garenne Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine ghislain.de-beauce@orange.fr
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English :
Take a stroll and discover the different atmospheres of the garden, where water is omnipresent and forms a real common thread.
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins du logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême