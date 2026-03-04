Déambulation dans un jardin d’eau, Jardins du Logis de Forge, Mouthiers-sur-Boëme

Déambulation dans un jardin d’eau 5 – 7 juin Jardins du Logis de Forge Charente

Déambulation à la découverte des différentes ambiances du jardin où l’eau est omniprésente et en constitue un véritable fil conducteur.

Jardins du Logis de Forge 9 Route de la Garenne, 16440 Mouthiers-sur-Boëme, France Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545678422 http://www.jardinsdulogisdeforge.com Les jardins sont créés en 1971 dans une boucle de la Boëme par Martine et Ghislain de Beaucé. Ils accompagnent les bâtiments témoignant de la riche histoire du lieu : anciennes constructions monastiques, forges et viviers, minoteries datant du XVe siècle, et papeterie des XVIIIe et XIXe siècles. Dans une résurgence, au pied du logis, prolifèrent des algues qui donnent à l’eau de fantastiques tonalités bleues et vertes. Plus loin, deux canaux sont alimentés par des chutes d’eau. Accompagnés d’alignements de cyprès d’Italie et de colonnes en pierre calcaire, ils rappellent la tradition des jardins toscans. Ici et là, se retrouvent des sculptures, comme cette Vénus inspirée de l’œuvre de Raoul Larché. Dans un esprit japonisant, un étang accueille des nénuphars blancs et roses. La rivière en forme de cœur du « près-au-marais » est agrémentée de saules et de plantes vagabondes renforçant l’idée du « jardin en mouvement », chère au paysagiste Gilles Clément. Entre ombre et fraîcheur, ciel et eau, mouvement et calme, ces jardins dessinés dans les méandres de la rivière et de la résurgence confèrent au charme des lieux.

