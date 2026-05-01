Balade à motos Mouthiers-sur-Boëme
Balade à motos Mouthiers-sur-Boëme samedi 23 mai 2026.
Mouthiers-sur-Boëme
Balade à motos
place du Champ de Foire Mouthiers-sur-Boëme Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
vous avez envie d’une petite balade sympa à plusieurs motos, au profit d’une association ? Nous vous proposons de venir nous rejoindre à Mouthiers, dans le cadre de Mouthiers en fête.
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place du Champ de Foire Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 79 17 44 sophielalandre4@gmail.com
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English :
are you looking for a fun little ride with several motorcycles, in aid of a charity? Come and join us in Mouthiers, as part of Mouthiers en fête.
L’événement Balade à motos Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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